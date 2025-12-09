Chemin des Contrebandiers Pontarlier Doubs
Chemin des Contrebandiers Pontarlier Doubs vendredi 1 mai 2026.
Chemin des Contrebandiers A pieds Difficile
Chemin des Contrebandiers Dames d’Entreportes, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8840.0 Tarif :
Les Dames d’Entreportes vous invitent à découvrir leur légende
sur ce passage historique de la contrebande.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/942
English :
The Dames d’Entreportes invite you to discover their legend
on this historic smuggling route.
Deutsch :
Die Damen von Entreportes laden Sie ein, ihre Legende zu entdecken
über diese historische Schmugglerpassage.
Italiano :
Le Dames d’Entreportes vi invitano a scoprire la loro leggenda
su questa storica via del contrabbando.
Español :
Las Dames d’Entreportes le invitan a descubrir su leyenda
en esta histórica ruta de contrabando.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data