Pumptrack et Ludi’Park Pontarlier Doubs

Pumptrack et Ludi’Park

Pumptrack et Ludi’Park Parc des Ouillons 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

La Pumptrack et le Ludi’Park VTT Deux nouveaux espaces dédiés aux sports de glisses urbaines et de nature.

+33 3 81 38 81 38

English : Pumptrack et Ludi’Park

Pumptrack and Ludi’Park VTT: two new areas dedicated to urban and outdoor board sports.

Deutsch : Pumptrack et Ludi’Park

Die Pumptrack und der Ludi’Park Mountainbike: Zwei neue Bereiche, die den städtischen und natürlichen Gleitsportarten gewidmet sind.

Italiano :

Pumptrack e Ludi’Park VTT: due nuove aree dedicate agli sport da tavola urbani e outdoor.

Español :

Pumptrack y Ludi’Park VTT: dos nuevos espacios dedicados a los deportes de tabla urbanos y al aire libre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data