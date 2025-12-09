Pumptrack et Ludi’Park Pontarlier Doubs
Pumptrack et Ludi’Park Pontarlier Doubs vendredi 1 mai 2026.
Pumptrack et Ludi’Park
Pumptrack et Ludi’Park Parc des Ouillons 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté
La Pumptrack et le Ludi’Park VTT Deux nouveaux espaces dédiés aux sports de glisses urbaines et de nature.
+33 3 81 38 81 38
English : Pumptrack et Ludi’Park
Pumptrack and Ludi’Park VTT: two new areas dedicated to urban and outdoor board sports.
Deutsch : Pumptrack et Ludi’Park
Die Pumptrack und der Ludi’Park Mountainbike: Zwei neue Bereiche, die den städtischen und natürlichen Gleitsportarten gewidmet sind.
Italiano :
Pumptrack e Ludi’Park VTT: due nuove aree dedicate agli sport da tavola urbani e outdoor.
Español :
Pumptrack y Ludi’Park VTT: dos nuevos espacios dedicados a los deportes de tabla urbanos y al aire libre.
