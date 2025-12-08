Le Fer à Cheval Pontarlier Doubs

Le Fer à Cheval A pieds Difficile

Le Fer à Cheval Collège André-Malraux, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Après quelques efforts, ce circuit vous mènera à l’un des plus beaux points de vue sur La Cluse et le château de Joux celui du Fer à Cheval.

English :

After a little effort, this circuit will take you to one of the most beautiful viewpoints of La Cluse and the Château de Joux: the Fer à Cheval.

Deutsch :

Nach einigen Anstrengungen führt Sie dieser Rundweg zu einem der schönsten Aussichtspunkte auf La Cluse und das Schloss von Joux: dem Aussichtspunkt Fer à Cheval.

Italiano :

Dopo un po’ di fatica, questo percorso vi porterà a uno dei punti panoramici più belli di La Cluse e dello Château de Joux: il Fer à Cheval.

Español :

Tras un pequeño esfuerzo, esta ruta le llevará a uno de los miradores más bellos de La Cluse y del Château de Joux: el Fer à Cheval.

