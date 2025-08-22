Chemin des Travers (Buisson, Fontanil, Cuerdy) Courchevel Savoie

Chemin des Travers (Buisson, Fontanil, Cuerdy)

Chemin des Travers (Buisson, Fontanil, Cuerdy) Courchevel Saint Bon 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les hameaux de Saint-Bon où le temps semble suspendu. Demandez le guide du patrimoine, disponible dans les Offices du Tourisme ils n’auront plus aucun secret pour vous.

Retour en bus depuis l’arrêt Petit Carrey .

+33 4 79 08 00 29

English : Chemin des Travers (Buisson, Fontanil, Cuerdy)

Explore the hamlets of Saint-Bon, where time seems to stand still. Ask for a copy of the heritage guide at any tourist office it tells you all about them.

Shuttlebus available for return journey.

Deutsch : Chemin des Travers (Buisson, Fontanil, Cuerdy)

Entdecken Sie die Weiler von Saint-Bon, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Fragen Sie nach dem Führer zum Kulturerbe, der in den Fremdenverkehrsbüros erhältlich ist: Sie werden kein Geheimnis mehr für Sie haben.

Rückfahrt mit dem Bus ab der Haltestelle Petit Carrey .

Italiano :

Scoprite le frazioni di Saint-Bon dove il tempo sembra essersi fermato. Chiedete la guida del patrimonio, disponibile presso gli Uffici del Turismo: non avrà segreti per voi.

Ritorno in autobus dalla fermata Petit Carrey .

Español : Chemin des Travers (Buisson, Fontanil, Cuerdy)

Descubra las aldeas de Saint-Bon, donde el tiempo parece haberse detenido. Pregunte por la guía del patrimonio, disponible en las Oficinas de Turismo: no tendrá secretos para usted.

Regreso en autobús desde la parada Petit Carrey .

