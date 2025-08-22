Chemin du moulin de Villaflou Courchevel Savoie
Chemin du moulin de Villaflou Courchevel Savoie vendredi 1 mai 2026.
Chemin du moulin de Villaflou
Chemin du moulin de Villaflou 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Ce chemin relie les hameaux de Villaflou qui a concervé son moulin à eau et du Freney au mileu des vergers.
+33 4 79 08 00 29
English : Chemin du moulin de Villaflou
This orchard trail links the hamlets of Villaflou, which has an authentic watermill, and Le Freney.
Deutsch : Chemin du moulin de Villaflou
Dieser Weg verbindet die Weiler Villaflou mit seiner Wassermühle und Le Freney inmitten von Obstgärten.
Italiano :
Questo sentiero collega le frazioni di Villaflou, dove è stato restaurato il mulino ad acqua, e Le Freney, circondata da frutteti.
Español : Chemin du moulin de Villaflou
Este sendero une las aldeas de Villaflou, donde se ha restaurado el molino de agua, y Le Freney, rodeada de huertos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme