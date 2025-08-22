Chemin du moulin de Villaflou Courchevel Savoie

Chemin du moulin de Villaflou

Chemin du moulin de Villaflou 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce chemin relie les hameaux de Villaflou qui a concervé son moulin à eau et du Freney au mileu des vergers.

+33 4 79 08 00 29

English : Chemin du moulin de Villaflou

This orchard trail links the hamlets of Villaflou, which has an authentic watermill, and Le Freney.

Deutsch : Chemin du moulin de Villaflou

Dieser Weg verbindet die Weiler Villaflou mit seiner Wassermühle und Le Freney inmitten von Obstgärten.

Italiano :

Questo sentiero collega le frazioni di Villaflou, dove è stato restaurato il mulino ad acqua, e Le Freney, circondata da frutteti.

Español : Chemin du moulin de Villaflou

Este sendero une las aldeas de Villaflou, donde se ha restaurado el molino de agua, y Le Freney, rodeada de huertos.

