Chez Michel ou la Tourbière Chapelle-des-Bois Doubs

Chez Michel ou la Tourbière A pieds Difficulté moyenne

Chez Michel ou la Tourbière Chapelle-des-Bois, Parking départ des pistes 25240 Chapelle-des-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6770.0 Tarif :

À la découverte du monde mystérieux des tourbières. audioguide disponible à la maison du Montagnon pour cheminer guidé…

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/209

English :

Discover the mysterious world of peat bogs. Audioguide available at the Maison du Montagnon for guided tours…

Deutsch :

Entdecken Sie die geheimnisvolle Welt der Torfmoore. Im Maison du Montagnon ist ein Audioguide erhältlich, mit dem Sie geführte…

Italiano :

Scoprite il misterioso mondo delle torbiere. Audioguida disponibile presso la Maison du Montagnon per le visite guidate…

Español :

Descubra el misterioso mundo de las turberas. Audioguía disponible en la Maison du Montagnon para las visitas guiadas…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data