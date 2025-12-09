Chez Michel ou la Tourbière Chapelle-des-Bois Doubs
vendredi 1 mai 2026.
Chez Michel ou la Tourbière A pieds Difficulté moyenne
Chez Michel ou la Tourbière Chapelle-des-Bois, Parking départ des pistes 25240 Chapelle-des-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 6770.0
À la découverte du monde mystérieux des tourbières. audioguide disponible à la maison du Montagnon pour cheminer guidé…
Difficulté moyenne
English :
Discover the mysterious world of peat bogs. Audioguide available at the Maison du Montagnon for guided tours…
Deutsch :
Entdecken Sie die geheimnisvolle Welt der Torfmoore. Im Maison du Montagnon ist ein Audioguide erhältlich, mit dem Sie geführte…
Italiano :
Scoprite il misterioso mondo delle torbiere. Audioguida disponibile presso la Maison du Montagnon per le visite guidate…
Español :
Descubra el misterioso mundo de las turberas. Audioguía disponible en la Maison du Montagnon para las visitas guiadas…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data