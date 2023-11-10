Circuit aller Epinal-bouzey Épinal Vosges

Circuit aller Epinal-bouzey Épinal Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit aller Epinal-bouzey Adultes Vélo de route Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit aller Epinal-bouzey Port de plaisance 88000 Épinal Vosges Grand Est

Durée : 270 Distance : 14300.0

Merci au club vosgien pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ses équipes tout au long de l’année pour baliser et entretenir ces chemins.

Balisage: triangle vert 14,3km

Partez à la découverte d’un patrimoine exceptionnel et de paysages plein de charme !

Le circuit de 14,3 km mène au réservoir de Bouzey qui alimente le point le plus haut du canal de l’Est. C’est donc un parcours en légère montée à l’allée, souvent ombragé et sans réelle difficulté. Vous aurez quelques routes à traversée sur des passages protégés marqués de vert.

Facile

https://www.tourisme-epinal.com/sejourner/nos-circuits/aller-epinal-bouzey-501931 +33 3 29 82 53 32

English :

Thanks to the Vosges Club for the realization of this hike and for the work done by its teams throughout the year to mark out and maintain these paths.

Marking: green triangle 14,3km

Discover an exceptional heritage and charming landscapes!

The 14.3 km circuit leads to the Bouzey reservoir which feeds the highest point of the Canal de l’Est. It is therefore a slightly uphill route, often shaded and without any real difficulty. You will have some roads to cross on protected passages marked with green.

Deutsch :

Vielen Dank an den Club Vosgien für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die seine Teams das ganze Jahr über leisten, um diese Wege zu markieren und instand zu halten.

Markierung: grünes Dreieck 14,3 km

Entdecken Sie ein außergewöhnliches Kulturerbe und reizvolle Landschaften!

Die 14,3 km lange Strecke führt zum Bouzey-Reservoir, das den höchsten Punkt des Canal de l’Est speist. Es handelt sich also um eine leicht ansteigende Strecke in der Allee, die oft schattig ist und keine wirklichen Schwierigkeiten bereitet. Sie werden einige Straßen auf grün markierten, geschützten Übergängen überqueren müssen.

Italiano :

Si ringrazia il Club dei Vosgi per la realizzazione di questa escursione e per il lavoro svolto dalle sue squadre durante tutto l’anno per tracciare e mantenere questi sentieri.

Marcatura: triangolo verde 14,3 km

Scoprite un patrimonio eccezionale e paesaggi incantevoli!

Il percorso di 14,3 km conduce al bacino di Bouzey, che alimenta il punto più alto del Canal de l’Est. Si tratta quindi di un percorso in leggera salita, spesso ombreggiato e senza reali difficoltà. Dovrete attraversare alcune strade su passaggi protetti contrassegnati in verde.

Español :

Gracias al Club de los Vosgos por la realización de esta excursión y por el trabajo realizado por sus equipos a lo largo del año para delimitar y mantener estos senderos.

Marcaje: triángulo verde 14,3km

Descubra un patrimonio excepcional y paisajes encantadores

El sendero de 14,3 km conduce al embalse de Bouzey, que alimenta el punto más alto del Canal de l’Est. Se trata, pues, de una ruta ligeramente ascendente, a menudo sombreada y sin ninguna dificultad real. Tendrá que cruzar algunas carreteras por los pasos protegidos marcados en verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-11-10 par Système d’information touristique Lorrain