Salon du paranormal Centre des Congrès Épinal

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Samedi 2026-04-25

2026-04-26

2026-04-25

Plongez au cœur de l’inexpliqué avec le Salon et Spectacles du Paranormal deux journées uniques au cours desquelles spectacles d’hypnose et de mentalisme, conférences captivantes (UFOlogie, EMI, fantômes…) et ateliers-découvertes vous invitent à questionner les frontières de la réalité. Une expérience immersive où curiosité rime avec ouverture, et où l’insolite trouve sa place dans un espace d’échange authentique et surprenante.

Plunge into the heart of the unexplained with the Salon et Spectacles du Paranormal: two unique days of hypnosis and mentalism shows, captivating conferences (UFOlogy, EMI, ghosts?) and discovery workshops inviting you to question the boundaries of reality. An immersive experience where curiosity rhymes with openness, and where the unusual finds its place in an authentic and surprising space for exchange.

