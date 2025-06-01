Circuit Azur Itinéraire du patrimoine Albi Tarn

Circuit Azur Itinéraire du patrimoine 42 rue Mariès 81000 Albi Tarn Occitanie

C’est sous le double signe de la brique et de l’eau que vous serez guidé sur le Circuit Azur, l’un des trois circuits du patrimoine d’Albi. Durée 1h30 environ

https://reservation.albi-tourisme.fr/visites-guidees +33 5 63 36 36 00

English :

It is under the double sign of brick and water that you will be guided on the Circuit Azur, one of the three heritage circuits of Albi. Duration 1h30 approximately

Deutsch :

Unter dem doppelten Zeichen von Ziegel und Wasser werden Sie auf dem Circuit Azur, einem der drei Rundgänge durch das Kulturerbe von Albi, geführt. Dauer: ca. 1,5 Stunden

Italiano :

È sotto il doppio segno del mattone e dell’acqua che sarete guidati sul Circuito Azur, uno dei tre circuiti del patrimonio di Albi. Durata: circa 1h30

Español :

Bajo el doble signo del ladrillo y del agua, le guiarán por el Circuit Azur, uno de los tres circuitos patrimoniales de Albi. Duración: aproximadamente 1h30

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme