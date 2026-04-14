Dématérialisation des factures : décryptez la réforme et préparez votre entreprise, Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi, Albi
Dématérialisation des factures : décryptez la réforme et préparez votre entreprise, Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi, Albi mardi 21 avril 2026.
Dématérialisation des factures : décryptez la réforme et préparez votre entreprise Mardi 21 avril, 09h30 Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi Tarn
Participation gratuite, mais inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T13:00:00+02:00
Une obligation qui concerne toutes les entreprises
La réforme de la facturation électronique est en marche. À partir de 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en capacité de recevoir des factures dématérialisées — et d’en émettre selon un calendrier progressif. Ce changement implique d’adapter vos processus internes, de choisir une plateforme de dématérialisation et de former vos équipes.
Cet atelier est conçu pour vous donner les clés essentielles : comprendre les exigences réglementaires, identifier les solutions disponibles et engager une démarche structurée avant les premières échéances.
Programme de la rencontre
- État des lieux de la réforme
- Quelles entreprises sont concernées par la réfome ?
- Le calendrier
- Qu’est‑ce qu’une plateforme agréée et comment fonctionne‑t‑elle ?
- Votre feuille de route opérationnelle
Un temps de questions-réponses sera proposé afin d’apporter des compléments d’information et de répondre aux interrogations des participants.
Cet atelier sera animé par la DDFIP du Tarn, la CCI du Tarn et un plateforme agrée
Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi 1 avenue général hoche Albi 81000 Cantepau Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.tarn.cci.fr/evenement/dematerialisation-des-factures-decryptez-la-reforme-et-preparez-votre-entreprise »}, {« type »: « email », « value »: « numerique@tarn.cci.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 67 46 60 00 »}]
La facturation électronique obligatoire arrive : comprenez ce qui change vraiment, et repartez avec un plan d’action concret pour votre entreprise facturation électronique reforme
Gemini
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