Dématérialisation des factures : décryptez la réforme et préparez votre entreprise, Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi, Albi

Dématérialisation des factures : décryptez la réforme et préparez votre entreprise Mardi 21 avril, 09h30 Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi Tarn

Participation gratuite, mais inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T13:00:00+02:00

Une obligation qui concerne toutes les entreprises

La réforme de la facturation électronique est en marche. À partir de 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en capacité de recevoir des factures dématérialisées — et d’en émettre selon un calendrier progressif. Ce changement implique d’adapter vos processus internes, de choisir une plateforme de dématérialisation et de former vos équipes.

Cet atelier est conçu pour vous donner les clés essentielles : comprendre les exigences réglementaires, identifier les solutions disponibles et engager une démarche structurée avant les premières échéances.

Programme de la rencontre

État des lieux de la réforme

Quelles entreprises sont concernées par la réfome ?

Le calendrier

Qu’est‑ce qu’une plateforme agréée et comment fonctionne‑t‑elle ?

Votre feuille de route opérationnelle

Un temps de questions-réponses sera proposé afin d’apporter des compléments d’information et de répondre aux interrogations des participants.

Cet atelier sera animé par la DDFIP du Tarn, la CCI du Tarn et un plateforme agrée

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La facturation électronique obligatoire arrive : comprenez ce qui change vraiment, et repartez avec un plan d’action concret pour votre entreprise facturation électronique reforme

Gemini