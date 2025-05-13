Circuits découverte Albi Tarn
Circuits découverte
Circuits découverte 42 rue Mariès 81000 Albi Tarn Occitanie
3 circuits de découverte de la Cité épiscopale classée au Patrimoine mondial et le centre ancien. Durée moyenne 45mn.
https://www.albi-tourisme.fr/decouvrir-albi/circuits/circuits-decouverte/ +33 5 63 36 36 00
English : Heritage routes
3 heritage routes to discover the Episcopal City classificate at the UNESCO world heritage. Each one: 45-minutes
Deutsch :
3 Rundgänge zur Entdeckung der zum Weltkulturerbe erklärten Bischofsstadt und des alten Zentrums. Durchschnittliche Dauer 45 min.
Italiano :
3 visite alla scoperta della Città Episcopale, Patrimonio dell’Umanità, e del centro storico. Durata media 45mn.
Español : Itinerarios de descubierta
3 circuitos para descubrir la Ciudad episcopal inscrita al Patrimonio mundial y el casco viejo. duración de 45 minutos por cada uno. Buen paseo
