Mai à Vélo 2026, Occitanie, Albi
Mai à Vélo 2026, Occitanie, Albi vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Occitanie Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Occitanie 87-91 Rue de Gardès, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201785
À voir aussi à Albi (Tarn)
- Dématérialisation des factures : décryptez la réforme et préparez votre entreprise, Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi, Albi 21 avril 2026
- LA VERITE GRAND THEATRE Albi 23 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Grand Albigeois, Albi 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, IMT Mines Albi, Albi 1 mai 2026
- Circuits découverte Albi Tarn 1 mai 2026