Circuit Baludik Le dernier tanneur Maringues Puy-de-Dôme

Circuit Baludik Le dernier tanneur

Circuit Baludik Le dernier tanneur Parking situé rue de l’abreuvoir, proche de la Morge 63350 Maringues Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Connaissez-vous la légende du dernier tanneur de Maringues ?

https://baludik.fr/parcours/4115-le-dernier-tanneur/ +33 4 73 86 89 80

English :

Do you know the legend of the last tanner of Maringues?

Deutsch :

Kennen Sie die Legende des letzten Gerbers von Maringues?

Italiano :

Conoscete la leggenda dell’ultimo conciatore di Maringues?

Español :

¿Conoce la leyenda del último curtidor de Maringues?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme