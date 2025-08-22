Parcours dans le bourg de Maringues Maringues Puy-de-Dôme

Parcours dans le bourg de Maringues

Parcours dans le bourg de Maringues 63350 Maringues Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

D’origine gallo-romaine, ce bourg rural et commerçant est situé sur un site défensif. Flânez dans les ruelles, elles convergent vers le haut de la cité, véritable terrasse coiffée par l’église.

http://www.terravolcana.com/ +33 4 73 38 59 45

English : Maringues route

Of Gallo-Roman origin, this rural and commercial town is located on a defensive site. Stroll through the narrow streets, they converge towards the top of the town, a veritable terrace topped by the church.

Deutsch : Wege in Maringues

Dieser ländliche Marktflecken gallo-römischen Ursprungs liegt auf einer Verteidigungsanlage. Schlendern Sie durch die Gassen, die alle auf den oberen Teil der Stadt zulaufen, eine echte Terrasse, die von der Kirche überdacht wird.

Italiano :

Di origine gallo-romana, questa città rurale e commerciale sorge su un sito difensivo. Passeggiate per le strette vie che convergono verso la cima della città, una vera e propria terrazza sormontata dalla chiesa.

Español :

De origen galorromano, esta ciudad rural y comercial está situada en un emplazamiento defensivo. Pasee por las estrechas calles, que confluyen en la parte superior de la ciudad, una verdadera terraza coronada por la iglesia.

