Parcours dans le bourg de Maringues Maringues Puy-de-Dôme

Parcours dans le bourg de Maringues 63350 Maringues Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
D’origine gallo-romaine, ce bourg rural et commerçant est situé sur un site défensif. Flânez dans les ruelles, elles convergent vers le haut de la cité, véritable terrasse coiffée par l’église.
http://www.terravolcana.com/ +33 4 73 38 59 45
English : Maringues route
Of Gallo-Roman origin, this rural and commercial town is located on a defensive site. Stroll through the narrow streets, they converge towards the top of the town, a veritable terrace topped by the church.
Deutsch : Wege in Maringues
Dieser ländliche Marktflecken gallo-römischen Ursprungs liegt auf einer Verteidigungsanlage. Schlendern Sie durch die Gassen, die alle auf den oberen Teil der Stadt zulaufen, eine echte Terrasse, die von der Kirche überdacht wird.
Italiano :
Di origine gallo-romana, questa città rurale e commerciale sorge su un sito difensivo. Passeggiate per le strette vie che convergono verso la cima della città, una vera e propria terrazza sormontata dalla chiesa.
Español :
De origen galorromano, esta ciudad rural y comercial está situada en un emplazamiento defensivo. Pasee por las estrechas calles, que confluyen en la parte superior de la ciudad, una verdadera terraza coronada por la iglesia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme