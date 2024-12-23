Circuit baludik sur les traces du passé de la butte de Montgacon Maringues Puy-de-Dôme

Circuit baludik sur les traces du passé de la butte de Montgacon Parking place de Vensat 63350 Maringues Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

La Communauté de communes Plaine Limagne te propose ce parcours interactif à la découverte de la Butte de Montgacon.

https://baludik.fr/vitrines/3939-communaute-de-communes-plaine-limagne/ +33 4 73 86 89 80

English :

The Communauté de communes Plaine Limagne offers you this interactive tour of the Butte de Montgacon.

Deutsch :

Die Communauté de communes Plaine Limagne bietet dir diesen interaktiven Rundgang zur Entdeckung der Butte de Montgacon an.

Italiano :

La Communauté de communes Plaine Limagne vi propone questo percorso interattivo alla scoperta della Butte de Montgacon.

Español :

La Communauté de communes Plaine Limagne le propone este recorrido interactivo para descubrir la Butte de Montgacon.

