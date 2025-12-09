Circuit | Chemin de la Pierre Levée | Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente Charente

Circuit | Chemin de la Pierre Levée | Châteauneuf-sur-Charente

Circuit | Chemin de la Pierre Levée | Châteauneuf-sur-Charente Point de départ Parking du Bain des Dames 16120 Châteauneuf-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Au départ du site du Bain des Dames, labellisé ‘Station Sport et Nature, ce circuit complète idéalement les activités de loisirs estivales.

English :

Departing from the Bain des Dames site, which has been awarded the ‘Station Sport et Nature’ label, this tour is an ideal complement to summer leisure activities.

Deutsch :

Ausgehend vom Standort Bain des Dames, der mit dem Label ?Station Sport et Nature’ ausgezeichnet ist, ergänzt dieser Rundgang ideal die sommerlichen Freizeitaktivitäten.

Italiano :

Partendo dal sito Bain des Dames, che ha ottenuto il marchio Station Sport et Nature , questo tour è il complemento ideale per le attività di svago estive.

Español :

Con salida del Bain des Dames, galardonado con el sello Station Sport et Nature , este recorrido es un complemento ideal para las actividades de ocio estivales.

