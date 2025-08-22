La Flow Vélo Angoulême Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente Charente

La Flow Vélo Angoulême Châteauneuf-sur-Charente

La Flow Vélo Angoulême Châteauneuf-sur-Charente Départ Angoulême Châteauneuf 16120 Châteauneuf-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

ANGOULEME CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE

Départ à Angoulême

Arrivée à Châteauneuf/Charente

Durée 1h41 Distance 25.37 km

Le long de la vallée de la Charente

https://www.laflowvelo.com/

English : La Flow Vélo Angoulême Châteauneuf-sur-Charente

ANGOULEME CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE

Start: in Angoulême

Arrival: Châteauneuf/Charente

Time: 1h41 Distance: 25.37 km

Along the Charente valley

Deutsch :

ANGOULEME CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE

Abfahrt: in Angoulême

Ankunft: in Châteauneuf/Charente

Dauer: 1 Std. 41 Min. Entfernung: 25.37 km

Entlang des Tals der Charente

Italiano :



Lungo la valle della Charente

Español : La Flow Vélo Angoulême Châteauneuf-sur-Charente

ANGOULEME CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE

Salida Angoulême

Llegada Châteauneuf/Charente

Tiempo 1h41 Distancia 25.37 km

A lo largo del valle de la Charente

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-08 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme