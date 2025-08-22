La Flow Vélo Angoulême Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente Charente
ANGOULEME CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
Départ à Angoulême
Arrivée à Châteauneuf/Charente
Durée 1h41 Distance 25.37 km
Le long de la vallée de la Charente
https://www.laflowvelo.com/
English : La Flow Vélo Angoulême Châteauneuf-sur-Charente
Start: in Angoulême
Arrival: Châteauneuf/Charente
Time: 1h41 Distance: 25.37 km
Along the Charente valley
Deutsch :
Abfahrt: in Angoulême
Ankunft: in Châteauneuf/Charente
Dauer: 1 Std. 41 Min. Entfernung: 25.37 km
Entlang des Tals der Charente
Italiano :
Lungo la valle della Charente
Español : La Flow Vélo Angoulême Châteauneuf-sur-Charente
Salida Angoulême
Llegada Châteauneuf/Charente
Tiempo 1h41 Distancia 25.37 km
A lo largo del valle de la Charente
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-08 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme