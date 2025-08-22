Escapade Bucolique sur La Flow Vélo Châteauneuf-sur-Charente Charente
Escapade Bucolique sur La Flow Vélo 1 Chemin de l’Île Mattard 16120 Châteauneuf-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine
Depuis Le Lardin-Saint-Lazare à l’île d’Aix, La Flow Vélo est une véloroute bucolique de 350 km, qui relie le Périgord à l’Atlantique.
English :
From Le Lardin-Saint-Lazare to Ile d?Aix, La Flow Vélo is a 350 km bucolic cycle route linking the Périgord to the Atlantic.
Deutsch :
Von Le Lardin-Saint-Lazare bis zur Île d’Aix ist die La Flow Vélo eine 350 km lange bukolische Fahrradroute, die das Périgord mit dem Atlantik verbindet.
Italiano :
Da Le Lardin-Saint-Lazare a Ile d’Aix, La Flow Vélo è un percorso ciclabile bucolico di 350 km che collega il Périgord all’Atlantico.
Español :
De Le Lardin-Saint-Lazare a la isla de Aix, La Flow Vélo es una bucólica ruta ciclista de 350 km que une el Périgord con el Atlántico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme