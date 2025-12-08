Circuit | Chemin des bergers | Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente Charente
Circuit | Chemin des bergers | Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente Charente vendredi 1 mai 2026.
Circuit | Chemin des bergers | Châteauneuf-sur-Charente
Circuit | Chemin des bergers | Châteauneuf-sur-Charente Point de départ Parking proche de l’église de Saint Surin 16120 Châteauneuf-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Au départ de la magnifique petite église de Saint Surin, édifiée au IXe siècle par les bergers qui occupaient le village, le circuit se poursuit sur les hauteurs de Mosnac-Saint-Simeux révélant une vue imprenable sur les méandres du fleuve Charente.
+33 5 45 82 10 71
English : Circuit | Chemin des bergers | Châteauneuf-sur-Charente
Starting from the magnificent little church of Saint Surin, built in the 9th century by the shepherds who occupied the village, the tour continues to the heights of Mosnac-Saint-Simeux, revealing a breathtaking view of the meandering Charente river.
Deutsch :
Jahrhundert von den Hirten, die das Dorf besiedelten, erbaut wurde. Der Rundgang führt über die Anhöhen von Mosnac-Saint-Simeux und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Windungen des Flusses Charente.
Italiano :
Partendo dalla magnifica chiesetta di Saint Surin, costruita nel IX secolo dai pastori che occupavano il villaggio, il percorso prosegue fino alle alture di Mosnac-Saint-Simeux, che offrono una vista mozzafiato sui meandri della Charente.
Español :
Partiendo de la magnífica pequeña iglesia de Saint Surin, construida en el siglo IX por los pastores que ocupaban el pueblo, la ruta continúa hasta las alturas de Mosnac-Saint-Simeux, ofreciendo vistas ininterrumpidas de los meandros del río Charente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme