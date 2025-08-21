Circuit cyclo 80 km L’échoppée Bières Ébreuil Allier

Circuit cyclo 80 km L’échoppée Bières

Circuit cyclo 80 km L’échoppée Bières Départ du Plan d’eau, rue des Nières 03450 Ébreuil Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Vous aimez découvrir de nouvelles bières, des bières de microbrasseries locales ? Alors enfourchez un vélo magique et vivez votre Echoppée Bières …. Une boucle de 80 km à vélo à faire en 1 ou 2 jours.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 90 77 55

English :

Do you like discovering new beers, beers from local microbreweries? Then get on a magic bike and experience your own Echoppée Bières …. An 80 km bike tour in 1 or 2 days.

Deutsch :

Sie entdecken gerne neue Biere, Biere aus lokalen Mikrobrauereien? Dann schwingen Sie sich auf ein magisches Fahrrad und erleben Sie Ihre Echoppée Bières ? Eine 80 km lange Fahrradschleife, die Sie in 1 oder 2 Tagen bewältigen können.

Italiano :

Vi piace scoprire nuove birre, birre di microbirrifici locali? Allora salite su una magica bicicletta e vivete la vostra Echoppée Bières ? Un anello ciclistico di 80 km da completare in 1 o 2 giorni.

Español :

¿Le gusta descubrir nuevas cervezas, cervezas de microcervecerías locales? Pues súbase a una bicicleta mágica y viva su Echoppée Bières . Un bucle ciclista de 80 km para completar en 1 ó 2 días.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme