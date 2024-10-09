Sainte-Foy La Chapelle 6 km Ébreuil Allier
Sainte-Foy La Chapelle 6 km 2 rue de La Porte Charrat 03450 Ébreuil Allier Auvergne-Rhône-Alpes
La chapelle Sainte-Foy, en vigie sur les hauteurs d’Ébreuil vous invite à venir contempler un somptueux panorama sur la vallée de la Sioule.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Ebreuil, a breathtaking panorama of the valley
Deutsch :
Die Kapelle Sainte-Foy, die auf den Anhöhen von Ébreuil steht, lädt Sie ein, das prächtige Panorama des Sioule-Tals zu bewundern.
Italiano :
La cappella di Sainte-Foy, situata sulle alture di Ébreuil, invita a contemplare un sontuoso panorama sulla valle della Sioule.
Español :
La capilla de Sainte-Foy, situada en las alturas de Ébreuil, le invita a venir a contemplar un suntuoso panorama del valle de Sioule.
