Circuit VTT Le chemin des Renards 13.5 km Ébreuil Allier

La Chapelle Sainte-Foy, en vigie sur les hauteurs d’Ebreuil réputée pour ses fours à chaux -, vous invite à prendre de l’altitude et à venir contempler un somptueux panorama sur la vallée de La Sioule.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

The Chapelle Sainte-Foy, on the heights of Ebreuil famous for its lime kilns invites you to take in the magnificent panorama of the Sioule valley.

Deutsch :

Die Kapelle Sainte-Foy liegt auf den Anhöhen von Ebreuil, das für seine Kalköfen bekannt ist, und lädt Sie ein, hoch hinaus zu kommen und das prächtige Panorama des Sioule-Tals zu genießen.

Italiano :

La Chapelle Sainte-Foy, sulle alture di Ebreuil famosa per le sue fornaci di calce invita a godere della magnifica vista panoramica sulla valle della Sioule.

Español :

La Chapelle Sainte-Foy, en las alturas de Ebreuil -famoso por sus hornos de cal- le invita a contemplar las magníficas vistas panorámicas sobre el valle del Sioule.

