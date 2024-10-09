Circuit Cyclo 80km Les églises peintes Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Circuit Cyclo 80km Les églises peintes Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier vendredi 1 août 2025.

Départ Place du Champ de Foire 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez ce parcours de vélo de 87,6 km à proximité de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Ce parcours emprunte 86,9 km de routes. Il présente une ascension cumulée de plus de 780m.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Discover this 87.6 km bike trail near Saint-Pourçain-sur-Sioule. The route covers 86.9 km of roads. It has a cumulative climb of over 780m.

Deutsch :

Entdecken Sie diese 87,6 km lange Radstrecke in der Nähe von Saint-Pourçain-sur-Sioule. Diese Strecke führt über 86,9 km Straßen. Sie weist einen kumulierten Anstieg von mehr als 780 m auf.

Italiano :

Scoprite questo percorso ciclistico di 87,6 km vicino a Saint-Pourçain-sur-Sioule. Il percorso copre 86,9 km di strade. L’ascesa totale è di oltre 780 metri.

Español :

Descubre esta ruta ciclista de 87,6 km cerca de Saint-Pourçain-sur-Sioule. La ruta recorre 86,9 km de carreteras. El ascenso total es de más de 780 m.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme