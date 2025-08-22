Circuit de Château Vert Saint-Étienne-de-Vicq Allier
Circuit de Château Vert Saint-Étienne-de-Vicq Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Château Vert
Circuit de Château Vert Stade 03300 Saint-Étienne-de-Vicq Allier Auvergne-Rhône-Alpes
A parcourir en famille, cet itinéraire évolue sur de larges sentiers entre cultures et étangs.
https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39
English : Château Vert walk
To be explored with the family, this itinerary evolves on wide paths between cultures and ponds.
Deutsch :
Diese Route ist für die ganze Familie geeignet und verläuft auf breiten Wegen zwischen Kulturen und Teichen.
Italiano :
Questo percorso, che può essere esplorato con tutta la famiglia, segue ampi sentieri tra coltivazioni e stagni.
Español :
Esta ruta, que se puede recorrer con toda la familia, sigue amplios caminos entre cultivos y estanques.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme