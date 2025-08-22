Circuit de Château Vert Saint-Étienne-de-Vicq Allier

Circuit de Château Vert

Circuit de Château Vert Stade 03300 Saint-Étienne-de-Vicq Allier Auvergne-Rhône-Alpes

A parcourir en famille, cet itinéraire évolue sur de larges sentiers entre cultures et étangs.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English : Château Vert walk

To be explored with the family, this itinerary evolves on wide paths between cultures and ponds.

Deutsch :

Diese Route ist für die ganze Familie geeignet und verläuft auf breiten Wegen zwischen Kulturen und Teichen.

Italiano :

Questo percorso, che può essere esplorato con tutta la famiglia, segue ampi sentieri tra coltivazioni e stagni.

Español :

Esta ruta, que se puede recorrer con toda la familia, sigue amplios caminos entre cultivos y estanques.

