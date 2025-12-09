Circuit de découverte du lac des Rouges Truites Lac-des-Rouges-Truites Jura

Circuit de découverte du lac des Rouges Truites A pieds Facile

Circuit de découverte du lac des Rouges Truites Le Bugnon 39150 Lac-des-Rouges-Truites Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3980.0 Tarif :

La discrétion du lac, blotti dans un val du Grandvaux, n’a d’égal que sa beauté, que révèlent en écharpe sa tourbière et ses roselières. Lente déambulation contemplative ou visite énergique ? Choisissez votre rythme pour profiter des merveilles de ce lieu tout au long de l’année !

Facile

https://www.jura-outdoor.com/trek/1211

English :

The lake, nestled in a Grandvaux valley, is as discreet as it is beautiful, with its peat bog and reedbeds in scarf form. Slow, contemplative stroll or energetic tour? Choose your own pace to enjoy the wonders of this place all year round!

Deutsch :

Der See, der sich in ein Tal des Grandvaux schmiegt, ist so unauffällig wie seine Schönheit, die von seinem Torfmoor und seinen Schilfgürteln enthüllt wird. Langsame, kontemplative Wanderung oder energische Besichtigung? Wählen Sie Ihr Tempo, um die Wunder dieses Ortes das ganze Jahr über zu genießen!

Italiano :

La natura discreta del lago, incastonato in una valle di Grandvaux, è pari solo alla sua bellezza, che si rivela in una macchia di torbiere e canneti. Una passeggiata lenta e contemplativa o una visita energica? Scegliete il vostro ritmo per godere delle meraviglie di questo luogo tutto l’anno!

Español :

La discreción del lago, enclavado en un valle de Grandvaux, sólo es igualada por su belleza, revelada en un pañuelo de turberas y cañaverales. ¿Un paseo lento y contemplativo o una visita enérgica? Elija su propio ritmo para disfrutar de las maravillas de este lugar durante todo el año

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data