Piste multi-activités le Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Jura
Piste multi-activités le Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Jura vendredi 1 août 2025.
Piste multi-activités le Lac-des-Rouges-Truites Ski de descente Facile
Piste multi-activités le Lac-des-Rouges-Truites 163 Lieu-dit Les Thévenins 39150 Lac-des-Rouges-Truites Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 2300.0 Tarif :
Accès possible à pied, en raquettes, avec des chiens, pour apprendre l’équilibre en skis, etc…
Facile
https://www.domainedubugnon.com/ +33 3 84 60 20 21
English :
Access possible on foot, with snowshoes, with dogs, to learn balance on skis, etc…
Deutsch :
Zugang zu Fuß, mit Schneeschuhen, mit Hunden, zum Erlernen des Gleichgewichts auf Skiern usw. möglich.
Italiano :
Accesso possibile a piedi, con le ciaspole, con i cani, per imparare l’equilibrio sugli sci, ecc…
Español :
Acceso posible a pie, con raquetas, con perros, para aprender a mantener el equilibrio sobre los esquís, etc.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data