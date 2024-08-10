Piste multi-activités le Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Jura

Piste multi-activités le Lac-des-Rouges-Truites
163 Lieu-dit Les Thévenins
39150 Lac-des-Rouges-Truites
Jura
Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 2300.0

Accès possible à pied, en raquettes, avec des chiens, pour apprendre l’équilibre en skis, etc…

Facile

https://www.domainedubugnon.com/ +33 3 84 60 20 21

English :

Access possible on foot, with snowshoes, with dogs, to learn balance on skis, etc…

Deutsch :

Zugang zu Fuß, mit Schneeschuhen, mit Hunden, zum Erlernen des Gleichgewichts auf Skiern usw. möglich.

Italiano :

Accesso possibile a piedi, con le ciaspole, con i cani, per imparare l’equilibrio sugli sci, ecc…

Español :

Acceso posible a pie, con raquetas, con perros, para aprender a mantener el equilibrio sobre los esquís, etc.

