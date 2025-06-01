Tour de la Combe David Lac-des-Rouges-Truites Jura

Tour de la Combe David Lac-des-Rouges-Truites Jura vendredi 1 août 2025.

Tour de la Combe David En VTT assistance électrique Difficile

Tour de la Combe David Le Bugnon 39150 Lac-des-Rouges-Truites Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 19100.0 Tarif :

Parcours VTT dans les sous-bois, entre Le Lac-des-Rouges truites et Chapelle des Bois. Distance: 19.1 km Dénivelé: 530 m

Difficile

https://www.jura-tourism.com/itineraire/tour-de-la-combe-david/ +33 3 84 60 15 25

English :

Mountain bike route in the undergrowth, between Le Lac-des-Rouges trouts and Chapelle des Bois. Distance: 19.1 km Elevation gain: 530 m

Deutsch :

Mountainbike-Strecke im Unterholz zwischen Le Lac-des-Rouges truites und Chapelle des Bois. Entfernung: 19.1 km Höhenunterschied: 530 m

Italiano :

Percorso in mountain bike nel sottobosco, tra le truites di Le Lac-des-Rouges e la Chapelle des Bois. Distanza: 19,1 km Dislivello: 530 m

Español :

Ruta en bicicleta de montaña por el sotobosque, entre las truites de Le Lac-des-Rouges y la Chapelle des Bois. Distancia: 19,1 km Desnivel: 530 m

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data