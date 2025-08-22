La forêt du Mont Noir Lac-des-Rouges-Truites Jura

La forêt du Mont noir A pieds Facile

La forêt du Mont noir Domaine du Bugnon, Les Thévenins, 39150 Lac-des-Rouges-Truites 39150 Lac-des-Rouges-Truites Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5030.0 Tarif :

Se promener en forêt a quelque chose d’intime. La forêt du Mont Noir est caractéristique des forêts d’altitude du Haut-Jura. Découvrez le long de ce sentier pédagogique le monde mystérieux de la forêt.

Facile

https://www.jura-outdoor.com/trek/1212

English :

Walking in the forest has something intimate about it. The Mont Noir forest is characteristic of the high altitude forests of the Haut-Jura. Discover the mysterious world of the forest along this educational trail.

Deutsch :

Ein Spaziergang im Wald hat etwas Intimes an sich. Der Wald des Mont Noir ist charakteristisch für die hochgelegenen Wälder des Haut-Jura. Entdecken Sie auf diesem Lehrpfad die geheimnisvolle Welt des Waldes.

Italiano :

Una passeggiata nella foresta ha qualcosa di intimo. La foresta del Mont Noir è caratteristica delle foreste d’alta quota dell’Haut-Jura. Scoprite il misterioso mondo della foresta lungo questo percorso didattico.

Español :

Un paseo por el bosque tiene algo de íntimo. El bosque del Mont Noir es característico de los bosques de altura del Haut-Jura. Descubra el misterioso mundo del bosque a lo largo de este sendero didáctico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data