La forêt du Mont Noir Lac-des-Rouges-Truites Jura

Lac-des-Rouges-Truites, 39150, Jura, Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 5030.0
Se promener en forêt a quelque chose d’intime. La forêt du Mont Noir est caractéristique des forêts d’altitude du Haut-Jura. Découvrez le long de ce sentier pédagogique le monde mystérieux de la forêt.
English :
Walking in the forest has something intimate about it. The Mont Noir forest is characteristic of the high altitude forests of the Haut-Jura. Discover the mysterious world of the forest along this educational trail.
Deutsch :
Ein Spaziergang im Wald hat etwas Intimes an sich. Der Wald des Mont Noir ist charakteristisch für die hochgelegenen Wälder des Haut-Jura. Entdecken Sie auf diesem Lehrpfad die geheimnisvolle Welt des Waldes.
Italiano :
Una passeggiata nella foresta ha qualcosa di intimo. La foresta del Mont Noir è caratteristica delle foreste d’alta quota dell’Haut-Jura. Scoprite il misterioso mondo della foresta lungo questo percorso didattico.
Español :
Un paseo por el bosque tiene algo de íntimo. El bosque del Mont Noir es característico de los bosques de altura del Haut-Jura. Descubra el misterioso mundo del bosque a lo largo de este sendero didáctico.
