Circuit de Guentrange Thionville Moselle
Circuit de Guentrange Thionville Moselle vendredi 1 août 2025.
Circuit de Guentrange Adultes A pieds Facile
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de Guentrange 16 Chemin du Kem 57100 Thionville Moselle Grand Est
Durée : 90 Distance : 5100.0 Tarif :
Le circuit de Guentrange emprunte les hauteurs de Thionville, en particulier le Crève-Cœur, qui offre un magnifique point de vue. Vous pourrez admirer en chemin un ancien pressoir banal, témoin de l’activité viticole locale. À découvrir également l’ancien fort de Guentrange et son musée militaire.
Facile
https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26
English :
The Guentrange circuit takes in the heights of Thionville, in particular the Crève-Cœur, which offers a magnificent view. On the way, you can admire an old banal wine press, a witness to the local wine industry. Also to be discovered: the old fort of Guentrange and its military museum.
Deutsch :
Der Rundweg von Guentrange führt über die Anhöhen von Thionville, insbesondere den Crève-Cœur, der einen herrlichen Aussichtspunkt bietet. Unterwegs können Sie eine alte Bannpresse bewundern, die von der lokalen Weinbauaktivität zeugt. Ebenfalls sehenswert: das ehemalige Fort von Guentrange und sein Militärmuseum.
Italiano :
Il circuito di Guentrange si snoda sulle alture di Thionville, in particolare sulla Crève-C?ur, che offre una vista magnifica. Lungo il percorso si può ammirare un vecchio e banale torchio, testimonianza dell’industria vinicola locale. Da visitare anche l’antico forte di Guentrange e il suo museo militare.
Español :
El circuito de Guentrange recorre las alturas de Thionville, en particular la Crève-Cœur, que ofrece una magnífica vista. En el camino, podrá admirar un antiguo lagar banal, testigo de la industria vinícola local. También merece la pena visitar el antiguo fuerte de Guentrange y su museo militar.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par Système d’information touristique Lorrain