Circuit de la baraque carrée Abreschviller Moselle

Circuit de la baraque carrée Abreschviller Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit de la baraque carrée Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la baraque carrée D44 57560 Abreschviller Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 6000.0 Tarif :

La circulaire de la baraque carrée débute à la borne 235 du chemin des bornes du Prieuré (de Saint-Quirin) et à proximité des restes d’un cimetière allemand de la Deuxième Guerre Mondiale. A mi-chemin vos pas vous mèneront à un abri du club vosgien appelé la baraque carrée. Longue de 6km, la circulaire se parcourt en 2h00 environ. La difficulté est moyenne en raison du dénivelé.

Difficulté moyenne

http://www.tourisme-sarrebourg.fr/ +33 3 87 03 11 82

English :

The circular route of the baraque carrée starts at the milestone 235 of the Chemin des bornes du Prieuré (de Saint-Quirin) and near the remains of a German cemetery of the Second World War. Halfway along, your steps will lead you to a shelter of the Vosges club called the square barrack. The circular walk is 6 km long and takes about 2 hours to complete. The difficulty is average because of the difference in altitude.

Deutsch :

Der Rundweg zur baraque carrée beginnt am Grenzstein 235 des Grenzsteinwegs des Priorats (von Saint-Quirin) und in der Nähe der Überreste eines deutschen Friedhofs aus dem Zweiten Weltkrieg. Auf halbem Weg führen Sie Ihre Schritte zu einem Unterstand des Vogesenclubs, der als baraque carrée bezeichnet wird. Der 6 km lange Rundweg kann in etwa 2 Stunden zurückgelegt werden. Der Schwierigkeitsgrad ist aufgrund des Höhenunterschieds mittelschwer.

Italiano :

Il percorso circolare della baraque carrée inizia al segnavia 235 del Chemin des bornes du Prieuré (de Saint-Quirin) e vicino ai resti di un cimitero tedesco della Seconda guerra mondiale. A metà strada, i vostri passi vi condurranno a un rifugio del Club dei Vosgi chiamato Baraque Carrée. Il percorso circolare è lungo 6 km e richiede circa 2 ore per essere completato. La difficoltà è media a causa del dislivello.

Español :

El recorrido circular de la baraque carrée comienza en el marcador 235 del Chemin des bornes du Prieuré (de Saint-Quirin) y cerca de los restos de un cementerio alemán de la Segunda Guerra Mundial. A mitad de camino, sus pasos le llevarán a un refugio del Club de los Vosgos llamado Baraque Carrée. La ruta circular es de 6 km y se tarda unas 2 horas en completarla. La dificultad es media debido a la diferencia de altitud.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par Système d’information touristique Lorrain