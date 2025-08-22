CIRCUIT DE LA BARONNIÈRE À HOUSSAY (N°17) Houssay Mayenne
Distance : 10000.0
Le circuit de la Baronnière à Houssay 13 km; 3H15 environ.
http://www.sudmayenne.com/ +33 2 43 70 42 74
English :
The circuit of the Baronnière in Houssay 13 km; 3H15 approximately.
Deutsch :
Der Rundweg der Baronnière in Houssay: 13 km; ca. 3 Std. 15 Min.
Italiano :
Circuito della Baronnière a Houssay: 13 km; circa 3H15.
Español :
El circuito de la Baronnière en Houssay: 13 km; unas 3H15.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par eSPRIT Pays de la Loire