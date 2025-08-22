CIRCUIT DE LA BARONNIÈRE À HOUSSAY (N°17) Houssay Mayenne

CIRCUIT DE LA BARONNIÈRE À HOUSSAY (N°17) Houssay Mayenne vendredi 1 mai 2026.

CIRCUIT DE LA BARONNIÈRE À HOUSSAY (N°17)

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR CIRCUIT DE LA BARONNIÈRE À HOUSSAY (N°17) 53360 Houssay Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Le circuit de la Baronnière à Houssay 13 km; 3H15 environ.

http://www.sudmayenne.com/   +33 2 43 70 42 74

English :

The circuit of the Baronnière in Houssay 13 km; 3H15 approximately.

Deutsch :

Der Rundweg der Baronnière in Houssay: 13 km; ca. 3 Std. 15 Min.

Italiano :

Circuito della Baronnière a Houssay: 13 km; circa 3H15.

Español :

El circuito de la Baronnière en Houssay: 13 km; unas 3H15.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par eSPRIT Pays de la Loire