Les zones humides abritent-elles du poisson ?

Houssay Mayenne

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

2026-04-29

Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

Les zones humides sont des milieux reconnus pour une grande richesse et diversité. Quelle est leur fréquentation par les espèces piscicoles ? Réussissent-elles à tirer profit de ces milieux remarquables ?

Pêche électrique, bottes obligatoires !

Inscription auprès de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique

accueil@fedepeche53.com .

Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire accueil@fedepeche53.com

English :

Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

