Les zones humides abritent-elles du poisson ? Houssay mercredi 29 avril 2026.
Houssay Mayenne
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:30:00
2026-04-29
Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
Les zones humides sont des milieux reconnus pour une grande richesse et diversité. Quelle est leur fréquentation par les espèces piscicoles ? Réussissent-elles à tirer profit de ces milieux remarquables ?
Pêche électrique, bottes obligatoires !
Inscription auprès de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique
accueil@fedepeche53.com .
Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire accueil@fedepeche53.com
English :
Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
