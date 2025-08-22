Circuit des 3 vallées Houssay Loir-et-Cher

Circuit des 3 vallées A pieds

Située dans la Vallée du Loir, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Vendôme, le village d’Houssay se découvre entre vignes, champs, cours d’eau et coteaux boisés. Une randonnée apaisante dans la campagne vendômoise !

Located in the Loir Valley, about ten kilometers west of Vendôme, the village of Houssay is discovered between vineyards, fields, streams and wooded hillsides. A soothing hike in the Vendôme countryside!

Das Dorf Houssay liegt im Loir-Tal, etwa zehn Kilometer westlich von Vendôme, und lässt sich zwischen Weinbergen, Feldern, Wasserläufen und bewaldeten Hängen entdecken. Eine beruhigende Wanderung durch die Landschaft der Vendôme!

Situato nella Valle del Loir, una decina di chilometri a ovest di Vendôme, il villaggio di Houssay si scopre tra vigneti, campi, corsi d’acqua e colline boscose. Una passeggiata rilassante nella campagna di Vendôme!

Situado en el valle del Loir, a unos diez kilómetros al oeste de Vendôme, el pueblo de Houssay se descubre entre viñedos, campos, cursos de agua y laderas boscosas. Un relajante paseo por la campiña de Vendôme

