Circuit de la Chambonnaise Chambon Cher

Circuit de la Chambonnaise En VTC

Circuit de la Chambonnaise 18190 Chambon Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Une balade qui vous permet de prendre une bouffée de nature et une belle opportunité de faire des découvertes chez des producteurs reconnus.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk that allows you to take a breath of nature and a great opportunity to make discoveries at recognized producers.

Deutsch :

Ein Spaziergang, der Ihnen einen Hauch von Natur vermittelt, und eine gute Gelegenheit, bei anerkannten Produzenten Entdeckungen zu machen.

Italiano :

Una passeggiata che permette di respirare la natura e un’ottima occasione per fare scoperte presso noti produttori.

Español :

Un paseo que permite tomar un respiro de la naturaleza y una gran oportunidad para hacer descubrimientos en productores conocidos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par SIT Centre-Val de Loire