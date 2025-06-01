Circuit de la croix du chêne bois de la côte Thionville Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la croix du chêne bois de la côte Chalet du Club Vosgien dans le bois de la Côte 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 4800.0 Tarif :

L’histoire veut qu’il y a 200 ans environ, un promeneur surpris par un orage s’abrita sous un chêne qui fût foudroyé. L’homme indemne, éleva en reconnaissance, une statue de la Vierge, dans le reste de l’arbre.

Le circuit de la Croix du Chêne-Bois de la Côte vous offre un moment de détente privilégié. Idéal pour toute la famille.

https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26

English :

The story goes that about 200 years ago, a walker surprised by a storm took shelter under an oak tree that was struck by lightning. The unharmed man raised a statue of the Virgin Mary in the rest of the tree in gratitude.

The circuit of the Croix du Chêne-Bois de la Côte offers you a moment of relaxation. Ideal for the whole family.

Deutsch :

Die Geschichte besagt, dass vor etwa 200 Jahren ein Spaziergänger, der von einem Gewitter überrascht wurde, unter einer Eiche Schutz suchte und von einem Blitz getroffen wurde. Der Mann blieb unverletzt und ließ aus Dankbarkeit eine Marienstatue im Rest des Baumes errichten.

Der Rundweg Croix du Chêne-Bois de la Côte bietet Ihnen einen besonderen Moment der Entspannung. Ideal für die ganze Familie.

Italiano :

Si racconta che circa 200 anni fa, un escursionista sorpreso da un temporale si riparò sotto una quercia colpita da un fulmine. L’uomo, rimasto illeso, eresse una statua della Vergine Maria sul resto dell’albero in segno di gratitudine.

Il circuito Croix du Chêne-Bois de la Côte vi offre un momento di relax privilegiato. Ideale per tutta la famiglia.

Español :

Se cuenta que hace unos 200 años, un caminante sorprendido por una tormenta se refugió bajo un roble que fue alcanzado por un rayo. El hombre ileso erigió una estatua de la Virgen María en el resto del árbol en agradecimiento.

El circuito Croix du Chêne-Bois de la Côte le ofrece un momento privilegiado de relajación. Ideal para toda la familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-15 par Système d’information touristique Lorrain