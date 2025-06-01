Circuit de la Croix-Rouge Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Circuit de la Croix-Rouge 44530 Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Cette balade familiale prend son départ au pied de l’église Abbatiale avant de sillonner la jolie campagne Gildasienne.

English :

This family walk starts at the foot of the Abbey church before criss-crossing the pretty Gildasian countryside.

Deutsch :

Diese Familienwanderung beginnt am Fuße der Abteikirche und führt dann durch die hübsche Landschaft von Gildasienne.

Italiano :

Questa passeggiata per famiglie inizia ai piedi della chiesa abbaziale e prosegue attraverso la splendida campagna gildana.

Español :

Este paseo familiar comienza a los pies de la Iglesia de la Abadía y continúa por la hermosa campiña de Gildas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par eSPRIT Pays de la Loire