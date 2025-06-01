Circuit de la Croix-Rouge Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Circuit de la Croix-Rouge
Circuit de la Croix-Rouge 44530 Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire
Durée : Distance : 8000.0 Tarif :
Cette balade familiale prend son départ au pied de l’église Abbatiale avant de sillonner la jolie campagne Gildasienne.
http://www.parc-naturel-briere.com/
English :
This family walk starts at the foot of the Abbey church before criss-crossing the pretty Gildasian countryside.
Deutsch :
Diese Familienwanderung beginnt am Fuße der Abteikirche und führt dann durch die hübsche Landschaft von Gildasienne.
Italiano :
Questa passeggiata per famiglie inizia ai piedi della chiesa abbaziale e prosegue attraverso la splendida campagna gildana.
Español :
Este paseo familiar comienza a los pies de la Iglesia de la Abadía y continúa por la hermosa campiña de Gildas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par eSPRIT Pays de la Loire