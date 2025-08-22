Circuit de la Hardt Volkrange Thionville Moselle

Circuit de la Hardt Volkrange Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Hardt Volkrange Parking Domaine de Volkrange 57100 Thionville Moselle Grand Est

Le circuit de la Hardt traverse le domaine de Volkrange, qui est doté de deux châteaux (XIII et XVIIIème siècle), d’un parc ombragé (arbres remarquables) et d’un espace culturel (Saint-Michel). À Marspich, l’entrée du parcours se fait par la forêt domaniale avec la présence d’une chêne remarquable.

https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26

English :

The Hardt circuit crosses the Volkrange estate, which has two castles (13th and 18th century), a shady park (remarkable trees) and a cultural space (Saint-Michel). In Marspich, the entrance to the route is through the state forest with the presence of a remarkable oak tree.

Deutsch :

Die Hardt-Route führt durch das Gebiet von Volkrange, das mit zwei Schlössern (13. und 18. Jahrhundert), einem schattigen Park (bemerkenswerte Bäume) und einem Kulturraum (Saint-Michel) ausgestattet ist. In Marspich erfolgt der Einstieg in die Strecke durch den Staatswald mit einer bemerkenswerten Eiche.

Italiano :

Il circuito di Hardt attraversa la tenuta di Volkrange, che ospita due castelli (XIII e XVIII secolo), un parco ombreggiato (alberi notevoli) e uno spazio culturale (Saint-Michel). A Marspich, l’ingresso del percorso avviene attraverso la foresta demaniale con la presenza di una notevole quercia.

Español :

El circuito de Hardt atraviesa la finca de Volkrange, que cuenta con dos castillos (siglos XIII y XVIII), un parque sombreado (árboles notables) y un espacio cultural (Saint-Michel). En Marspich, la entrada a la ruta es a través del bosque estatal con la presencia de un notable roble.

