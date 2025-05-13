Circuit de la météorite Rochechouart Haute-Vienne

Circuit de la météorite Rochechouart Haute-Vienne vendredi 1 août 2025.

Circuit de la météorite A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de la météorite 87600 Rochechouart Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14500.0 Tarif :

Difficulté moyenne

English : Circuit de la météorite

Deutsch : Circuit de la météorite

Italiano :

Español : Circuit de la météorite

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine