Circuit de La Rigole Isle-et-Bardais Allier

Circuit de La Rigole

Circuit de La Rigole Le Bourg 03360 Isle-et-Bardais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

De bocage en forêt jusqu’aux rives de l’étang de Goule sur la commune de Valigny…un seul fil conducteur La Rigole. Elle sera votre fil d’Ariane sur ce parcours.

http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

From the bocage in the forest to the banks of the Etang de Goule in the commune of Valigny…one single thread: La Rigole. It will be your thread of Ariadne on this course.

Deutsch :

Von Heckenlandschaften über Wälder bis hin zu den Ufern des Teichs von Goule in der Gemeinde Valigny… ein einziger roter Faden: Die Rigole. Sie wird Ihr Ariadnefaden auf dieser Strecke sein.

Italiano :

Dalla siepe alla foresta, fino alle rive dello stagno della Goule a Valigny… un unico filo conduttore: la Rigole. Sarà il vostro filo di Arianna su questo percorso.

Español :

Desde el seto hasta el bosque, pasando por las orillas del estanque de la Goule en Valigny… un único hilo conductor: la Rigole. Será su hilo de Ariadna en esta ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme