Circuit de l’étang Roger Isle-et-Bardais Allier

Circuit de l’étang Roger Isle-et-Bardais Allier vendredi 1 mai 2026.

Circuit de l’étang Roger

Circuit de l’étang Roger Forêt Domaniale de Tronçais 03360 Isle-et-Bardais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Petite balade familiale qui est l’occasion de s’imprégner des ambiances forestières propres à Tronçais.

http://paysdetroncais.fr/   +33 4 70 05 11 44

English :

A short family walk which is an opportunity to soak up the forest atmosphere of Tronçais.

Deutsch :

Kleiner Familienspaziergang, der die Gelegenheit bietet, die für Tronçais typische Waldstimmung zu erleben.

Italiano :

Una breve passeggiata per famiglie che offre l’opportunità di immergersi nell’atmosfera forestale tipica di Tronçais.

Español :

Un corto paseo en familia que permite empaparse del ambiente forestal propio de Tronçais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme