Circuit de l’étang Roger Isle-et-Bardais Allier
Circuit de l’étang Roger Isle-et-Bardais Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit de l’étang Roger
Circuit de l’étang Roger Forêt Domaniale de Tronçais 03360 Isle-et-Bardais Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Petite balade familiale qui est l’occasion de s’imprégner des ambiances forestières propres à Tronçais.
http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
A short family walk which is an opportunity to soak up the forest atmosphere of Tronçais.
Deutsch :
Kleiner Familienspaziergang, der die Gelegenheit bietet, die für Tronçais typische Waldstimmung zu erleben.
Italiano :
Una breve passeggiata per famiglie che offre l’opportunità di immergersi nell’atmosfera forestale tipica di Tronçais.
Español :
Un corto paseo en familia que permite empaparse del ambiente forestal propio de Tronçais.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme