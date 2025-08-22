Parcours VTT Tronçais Retour aux Racines Isle-et-Bardais Allier
Parcours VTT Tronçais Retour aux Racines D978A 03360 Isle-et-Bardais Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Et si nous rendions à la forêt ce que nous lui avons emprunté ? Ainsi sont nés les aménagements artistiques Retour aux racines pour les douelles et tonneaux .
English :
What if we return to the forest what we borrowed from him? Thus were born the artistic arrangements Back to the roots for staves and barrels .
Deutsch :
Was wäre, wenn wir dem Wald zurückgeben würden, was wir von ihm geliehen haben? So entstanden die künstlerischen Gestaltungen Zurück zu den Wurzeln für Dauben und Fässer .
Italiano :
E se restituissimo alla foresta ciò che abbiamo preso in prestito da essa? È così che sono nate le installazioni artistiche Ritorno alle radici per le doghe e le botti .
Español :
¿Y si devolvemos al bosque lo que le hemos tomado prestado? Así surgieron las instalaciones artísticas Vuelta a las raíces para las duelas y los barriles .
