Circuit de l’Étang de Pirot Isle-et-Bardais Allier

Circuit de l’Étang de Pirot Isle-et-Bardais Allier vendredi 1 août 2025.

Circuit de l’Étang de Pirot

Circuit de l’Étang de Pirot Les Ecossais 03360 Isle-et-Bardais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Boucle très agréable, au plus près de l’eau ce qui permet d’observer une faune variée sur cet étang de 78 ha.

http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Very pleasant loop, close to the water, which allows to observe a varied fauna on this pond of 78 ha.

Deutsch :

Sehr angenehmer Rundweg, ganz nah am Wasser, was es ermöglicht, eine vielfältige Fauna auf diesem 78 ha großen Teich zu beobachten.

Italiano :

Un percorso molto piacevole, il più vicino possibile all’acqua, che permette di osservare una varietà di fauna su questo stagno di 78 ettari.

Español :

Un bucle muy agradable, lo más cerca posible del agua, que permite observar una variada fauna en este estanque de 78 hectáreas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme