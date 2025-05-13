Circuit de l’Étang de Pirot Isle-et-Bardais Allier
Circuit de l’Étang de Pirot Isle-et-Bardais Allier vendredi 1 août 2025.
Circuit de l’Étang de Pirot
Circuit de l’Étang de Pirot Les Ecossais 03360 Isle-et-Bardais Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Boucle très agréable, au plus près de l’eau ce qui permet d’observer une faune variée sur cet étang de 78 ha.
http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
Very pleasant loop, close to the water, which allows to observe a varied fauna on this pond of 78 ha.
Deutsch :
Sehr angenehmer Rundweg, ganz nah am Wasser, was es ermöglicht, eine vielfältige Fauna auf diesem 78 ha großen Teich zu beobachten.
Italiano :
Un percorso molto piacevole, il più vicino possibile all’acqua, che permette di osservare una varietà di fauna su questo stagno di 78 ettari.
Español :
Un bucle muy agradable, lo más cerca posible del agua, que permite observar una variada fauna en este estanque de 78 hectáreas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme