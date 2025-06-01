Circuit de la Vallée de la Blies Sarreguemines Moselle

Circuit de la Vallée de la Blies Sarreguemines Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Vallée de la Blies Adultes Vélo de route Difficulté moyenne

Circuit de la Vallée de la Blies Quai Joseph Fink 57200 Sarreguemines Moselle Grand Est

Durée : 135 Distance : 31000.0 Tarif :

Sarreguemines et ses environs… un paradis pour le cyclotourisme ! Les nombreux aménagements cyclables raviront les adeptes de la petite reine, désireux de s’aventurer dans la riante vallée de la Blies jusqu’au site archéologique de Bliesbruck-Reinheim. Ce territoire se découvre à travers un réseau dense et interconnecté de pistes cyclables reliant la France et l’Allemagne. Vous apprécierez la qualité des itinéraires ainsi que les nombreuses découvertes qui jalonneront votre parcours.

https://www.sarreguemines-tourisme.com/ +33 3 87 98 80 81

English :

Sarreguemines and the surrounding area? a paradise for cycle tourists! Cycling enthusiasts will be delighted by the many cycle paths available, from the delightful Blies valley to the archaeological site of Bliesbruck-Reinheim. A dense, interconnected network of cycle paths links France and Germany. You’ll appreciate the quality of the itineraries and the many discoveries along the way.

Deutsch :

Sarreguemines und seine Umgebung sind ein Paradies für Fahrradtouristen! Die zahlreichen Radwege sind ideal für Radfahrer, die durch das liebliche Tal der Blies bis zur archäologischen Stätte Bliesbruck-Reinheim fahren möchten. Dieses Gebiet lässt sich über ein dichtes und vernetztes Netz von Radwegen entdecken, die Frankreich und Deutschland miteinander verbinden. Sie werden die Qualität der Routen und die zahlreichen Entdeckungen, die Sie auf Ihrer Reise machen können, zu schätzen wissen.

Italiano :

Sarreguemines e i suoi dintorni sono un paradiso per i cicloturisti! Gli appassionati di ciclismo saranno entusiasti dei numerosi percorsi ciclabili disponibili, dalla deliziosa valle del Blies al sito archeologico di Bliesbruck-Reinheim. Questa zona può essere esplorata attraverso una fitta rete di piste ciclabili interconnesse che collegano Francia e Germania. Vi piacerà la qualità dei percorsi e le numerose scoperte lungo il cammino.

Español :

Sarreguemines y sus alrededores… ¡un paraíso para los cicloturistas! Los amantes del ciclismo estarán encantados con las numerosas rutas ciclistas disponibles, desde el encantador valle de Blies hasta el yacimiento arqueológico de Bliesbruck-Reinheim. Esta zona puede recorrerse a través de una densa red interconectada de carriles bici que unen Francia y Alemania. Le encantará la calidad de las rutas y los numerosos descubrimientos que encontrará por el camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Système d’information touristique Lorrain