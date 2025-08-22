Circuit de Lapillonne Melay Saône-et-Loire
Circuit de Lapillonne Melay Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Lapillonne En VTT assistance électrique Facile
Circuit de Lapillonne Stèle commémorative de la Résistance Les Bagneaux 71340 Melay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Au départ de Melay, cette balade vous mènera entre le Canal de Roanne à Digoin et la Loire, où vous pourrez apercevoir quelques vaches charolaises.
Facile
https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06
English :
Starting from Melay, this walk will lead you between the Canal de Roanne à Digoin and the Loire, where you will be able to see some Charolais cows.
Deutsch :
Von Melay aus führt Sie diese Wanderung zwischen dem Kanal von Roanne nach Digoin und der Loire, wo Sie einige Charolais-Kühe sehen können.
Italiano :
Partendo da Melay, questa passeggiata vi porterà tra il Canal de Roanne à Digoin e la Loira, dove potrete vedere alcune mucche Charolais.
Español :
Partiendo de Melay, este paseo le llevará entre el Canal de Roanne à Digoin y el Loira, donde podrá ver algunas vacas Charolais.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data