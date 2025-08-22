Circuit de Lapillonne Melay Saône-et-Loire

Circuit de Lapillonne En VTT assistance électrique Facile

Circuit de Lapillonne Stèle commémorative de la Résistance Les Bagneaux 71340 Melay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Au départ de Melay, cette balade vous mènera entre le Canal de Roanne à Digoin et la Loire, où vous pourrez apercevoir quelques vaches charolaises.

Facile

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Starting from Melay, this walk will lead you between the Canal de Roanne à Digoin and the Loire, where you will be able to see some Charolais cows.

Deutsch :

Von Melay aus führt Sie diese Wanderung zwischen dem Kanal von Roanne nach Digoin und der Loire, wo Sie einige Charolais-Kühe sehen können.

Italiano :

Partendo da Melay, questa passeggiata vi porterà tra il Canal de Roanne à Digoin e la Loira, dove potrete vedere alcune mucche Charolais.

Español :

Partiendo de Melay, este paseo le llevará entre el Canal de Roanne à Digoin y el Loira, donde podrá ver algunas vacas Charolais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data