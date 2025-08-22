Escapade entre campagne et canal Melay Saône-et-Loire

Escapade entre campagne et canal En VTT assistance électrique Difficile

Escapade entre campagne et canal Église Saint-Étienne 71340 Melay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 25000.0

Au départ de Melay et son église, vous voguerez entre le Canal de Roanne à Digoin, les bocages du Brionnais et finirez au village de Céron accompagné par le chant des oiseaux.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

From Melay and its church, you will sail between the Canal de Roanne à Digoin, the Brionnais hedgerows and end up in the village of Céron accompanied by the singing of the birds.

Deutsch :

Von Melay und seiner Kirche aus segeln Sie zwischen dem Kanal von Roanne nach Digoin, den Bocages des Brionnais und enden im Dorf Céron, begleitet vom Gesang der Vögel.

Italiano :

Partendo da Melay e dalla sua chiesa, navigherete tra il Canal de Roanne à Digoin, le siepi del Brionnais e finirete nel villaggio di Céron accompagnati dal canto degli uccelli.

Español :

Partiendo de Melay y su iglesia, navegará entre el Canal de Roanne à Digoin, los setos de Brionnais y terminará en el pueblo de Céron acompañado por el canto de los pájaros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data