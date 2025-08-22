En passant sous le pont Melay Saône-et-Loire

En passant sous le pont En VTT assistance électrique Facile

En passant sous le pont Rue de Marcigny 71340 Melay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Au départ de Melay, cette balade vous fera passer dans le bocage. Vous passerez non-loin de la stèle en hommage à Jean Moulin, puis votre route rencontrera le Canal de Roanne à Digoin et enfin la Loire.

Facile

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

From Melay, this walk will take you through the bocage. You will pass not far from the stele in homage to Jean Moulin, then your road will meet the Canal de Roanne à Digoin and finally the Loire.

Deutsch :

Diese Wanderung beginnt in Melay und führt Sie durch die Bocage. Sie werden nicht weit von der Stele zu Ehren von Jean Moulin entfernt vorbeikommen, dann trifft Ihr Weg auf den Kanal von Roanne nach Digoin und schließlich auf die Loire.

Italiano :

Partendo da Melay, questa passeggiata vi porterà attraverso il bocage. Passerete vicino alla stele in omaggio a Jean Moulin, poi il vostro percorso incontrerà il Canal de Roanne à Digoin e infine la Loira.

Español :

Partiendo de Melay, este paseo le llevará a través del bocage. Pasará cerca de la estela en homenaje a Jean Moulin, después su ruta se encontrará con el Canal de Roanne à Digoin y finalmente con el Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data