Du Bourg à Bagneaux Melay Saône-et-Loire
Du Bourg à Bagneaux Melay Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Du Bourg à Bagneaux En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Du Bourg à Bagneaux Le Bourg 71340 Melay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 14000.0 Tarif :
Au départ de Melay et de son église du XIXème siècle, votre balade vous emmènera vers le Canal de Roanne à Digoin et au cœur du bocage Brionnais.
Difficulté moyenne
https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06
English :
From Melay and its 19th century church, your walk will take you to the Canal de Roanne à Digoin and to the heart of the Brionnais bocage.
Deutsch :
Von Melay und seiner Kirche aus dem 19. Jahrhundert aus führt Sie Ihre Wanderung zum Kanal von Roanne nach Digoin und ins Herz der Bocage Brionnais.
Italiano :
Da Melay e dalla sua chiesa del XIX secolo, la passeggiata vi porterà al Canal de Roanne à Digoin e al cuore del bocage brionese.
Español :
Desde Melay y su iglesia del siglo XIX, su paseo le llevará hasta el Canal de Roanne à Digoin y el corazón del bocage brionés.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data