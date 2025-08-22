Du Bourg à Bagneaux Melay Saône-et-Loire

Du Bourg à Bagneaux En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Du Bourg à Bagneaux Le Bourg 71340 Melay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Au départ de Melay et de son église du XIXème siècle, votre balade vous emmènera vers le Canal de Roanne à Digoin et au cœur du bocage Brionnais.

Difficulté moyenne

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

From Melay and its 19th century church, your walk will take you to the Canal de Roanne à Digoin and to the heart of the Brionnais bocage.

Deutsch :

Von Melay und seiner Kirche aus dem 19. Jahrhundert aus führt Sie Ihre Wanderung zum Kanal von Roanne nach Digoin und ins Herz der Bocage Brionnais.

Italiano :

Da Melay e dalla sua chiesa del XIX secolo, la passeggiata vi porterà al Canal de Roanne à Digoin e al cuore del bocage brionese.

Español :

Desde Melay y su iglesia del siglo XIX, su paseo le llevará hasta el Canal de Roanne à Digoin y el corazón del bocage brionés.

