Circuit de l’Eglise Saint-Martin Lavercantière Lot

Circuit de l’Eglise Saint-Martin

Circuit de l’Eglise Saint-Martin 46340 Lavercantière Lot Occitanie

Durée : Distance : 10.0 Tarif :

Depuis la charmante commune de Lavercantière, partez pour un beau circuit patrimonial.

Dès le départ, admirez l’église Saint-Quirin et le château. Une longue descente vous conduit dans la vallée jusqu’à l’église Saint-Martin. Le parcours se poursuit avec une montée vers les hauteurs de Salapès, offrant un joli panorama. Le retour passe par Rampoux, où vous pourrez encore apprécier la belle église Saint-Pierre-ès-Liens avant de revenir à Lavercantière. Une boucle riche en découvertes architecturales et paysages variés.

English :

From the charming village of Lavercantière, set off on a beautiful heritage trail.

From the outset, admire the church of Saint-Quirin and the château. A long descent takes you through the valley to the church of Saint-Martin. The route continues with a climb to the heights of Salapès, offering a lovely panorama. The return journey takes you through Rampoux, where you can appreciate the beautiful Saint-Pierre-ès-Liens church, before returning to Lavercantière. A loop rich in architectural discoveries and varied landscapes.

Deutsch :

Von der charmanten Gemeinde Lavercantière aus begeben Sie sich auf einen schönen Rundgang durch das Kulturerbe.

Bewundern Sie gleich zu Beginn die Kirche Saint-Quirin und das Schloss. Ein langer Abstieg führt Sie durch das Tal bis zur Kirche Saint-Martin. Der Weg geht weiter mit einem Anstieg zu den Höhen von Salapès, von wo aus Sie ein schönes Panorama genießen können. Der Rückweg führt über Rampoux, wo Sie noch die schöne Kirche Saint-Pierre-ès-Liens bewundern können, bevor Sie nach Lavercantière zurückkehren. Ein Rundweg, der reich an architektonischen Entdeckungen und abwechslungsreichen Landschaften ist.

Italiano :

Dall’incantevole villaggio di Lavercantière, si parte per un bellissimo sentiero del patrimonio.

Fin dall’inizio, ammirate la chiesa di Saint-Quirin e il castello. Una lunga discesa vi porterà a valle fino alla chiesa di Saint-Martin. Il percorso prosegue con la salita alle alture di Salapès, da cui si gode un bel panorama. Il ritorno passa per Rampoux, dove si può ammirare la bella chiesa di Saint-Pierre-ès-Liens, prima di tornare a Lavercantière. Un anello ricco di scoperte architettoniche e di paesaggi variegati.

Español :

Desde el encantador pueblo de Lavercantière, emprenda una hermosa ruta por el patrimonio.

Desde el principio, admire la iglesia de Saint-Quirin y el castillo. Un largo descenso le llevará por el valle hasta la iglesia de Saint-Martin. La ruta continúa con una subida a las alturas de Salapès, que ofrece un hermoso panorama. El camino de vuelta pasa por Rampoux, donde podrá admirar la hermosa iglesia de Saint-Pierre-ès-Liens antes de regresar a Lavercantière. Un bucle rico en descubrimientos arquitectónicos y paisajes variados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Lot Tourisme (ADT du Lot)