Circuit des landes du Frau Lavercantière Lot

Circuit des landes du Frau 46340 Lavercantière Lot Occitanie

Petite balade très facile à parcourir avec les enfants grâce à la mascotte ‘le criquet des ajoncs’ sur le territoire de la Bouriane.

2,5 km de chemin à découvrir le long d’une lande à bruyère et à ajoncs, réservoir écologique de ce lieu.

Les 9 bornes permettent d’insérer des fiches de lecture du paysage de lande et d’étangs, tout en proposant aux plus jeunes un jeu de questions/réponses par le ‘criquet des ajoncs’.

English :

A short walk very easy to go with the children thanks to the mascot ‘le criquet des ajoncs’ on the territory of Bouriane.

2,5 km of path to discover along a moor with heather and gorse, ecological reservoir of this place.

The 9 terminals make it possible to insert reading cards of the landscape of moorland and ponds, while proposing to the youngest a game of questions/answers by the ‘cricket of gorse’.

Deutsch :

Ein kleiner Spaziergang, der dank des Maskottchens le criticrique des ajoncs (Ginstergrille) im Gebiet der Bouriane sehr leicht mit Kindern zu bewältigen ist.

2,5 km Wegstrecke entlang einer Heide mit Heidekraut und Stechginster, dem ökologischen Reservoir dieses Ortes, zu entdecken.

Die 9 Stelen ermöglichen es, Karten zum Lesen der Heide- und Teichlandschaft einzufügen und gleichzeitig den Jüngsten ein Frage- und Antwortspiel durch die ‘Ginstergrille’ anzubieten.

Italiano :

Una passeggiata molto facile per i bambini con la mascotte le criquet des ajoncs nella zona di Bouriane.

2,5 km di sentiero da scoprire lungo una brughiera di erica e ginestre, serbatoio ecologico di questo luogo.

I 9 segnalatori consentono di inserire schede informative sul paesaggio della brughiera e dello stagno, offrendo ai visitatori più giovani un gioco di domande e risposte con il Grillo delle ginestre.

Español :

Un paseo muy fácil para los niños con la mascota le criquet des ajoncs en la zona de Bouriane.

2,5 km de sendero para descubrir a lo largo de un páramo de brezo y tojo, la reserva ecológica de este lugar.

Los 9 marcadores permiten insertar fichas informativas sobre el paisaje de los páramos y estanques, al tiempo que ofrecen a los más jóvenes un juego de preguntas y respuestas con el Grillo de las Aulagas.

