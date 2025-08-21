circuit de liaison VTT VAE Rieupeyroux / Prévinquières Rieupeyroux Aveyron

circuit de liaison VTT VAE Rieupeyroux Prévinquières

circuit de liaison VTT VAE Rieupeyroux Prévinquières – Service Sport – 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie

Entre le circuit 2 de Rieupeyroux et le circuit 5 de Prévinquières, cette liaison très facile vous permet de rallier les deux communes rapidement et sans difficultés. 32 % de goudron

English :

Between Circuit 2 in Rieupeyroux and Circuit 5 in Prévinquières, this easy link allows you to reach both towns quickly and easily. 32% asphalt

Deutsch :

Zwischen dem Rundkurs 2 von Rieupeyroux und dem Rundkurs 5 von Prévinquières bietet diese sehr leichte Verbindung die Möglichkeit, die beiden Gemeinden schnell und ohne Schwierigkeiten zu erreichen. 32 % Teer

Italiano :

Tra il Circuito 2 di Rieupeyroux e il Circuito 5 di Prévinquières, questo facile collegamento vi porterà tra le due città in modo rapido e semplice. 32% di asfalto

Español :

Entre el Circuito 2 de Rieupeyroux y el Circuito 5 de Prévinquières, este fácil enlace le llevará entre las dos ciudades de forma rápida y sencilla. 32% de asfalto

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-17 par ADT Aveyron